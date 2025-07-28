في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر

Advertisement

أطلق مسلح النار في سوق أور تور كور في منطقة تشاتوتشاك في بانكوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه، حسبما ذكرت صحيفة تاي إنكوايرر اليومية.وكان من بين الضحايا أربعة من أفراد الأمن، وبائع في السوق، والمشتبه به في إطلاق النار.وتم التعرف على المشتبه به على أنه حارس أمن سابق يبلغ من العمر 61 عامًا وكان يعمل سابقًا في نفس الشركة التي عمل بها الحراس الذين قُتلوا بالرصاص.وبعد إطلاق النار، جلس المشتبه به على مقعد في وسط السوق وأطلق النار على نفسه ما أدى إلى وفاته.وبدأت السلطات تحقيقا لمعرفة دوافع المشتبه به.