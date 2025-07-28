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عربي-دولي

في بانكوك.. حارس سابق يُطلق النار على زملائه وينتحر

Lebanon 24
28-07-2025 | 05:11
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ارتفعت حصيلة القتلى في إطلاق نار جماعي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الاثنين إلى ستة أشخاص بعد وفاة حارس أمن آخر مصاب بجروح خطيرة.

أطلق مسلح النار في سوق أور تور كور في منطقة تشاتوتشاك في بانكوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه، حسبما ذكرت صحيفة تاي إنكوايرر اليومية.
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وكان من بين الضحايا أربعة من أفراد الأمن، وبائع في السوق، والمشتبه به في إطلاق النار.

وتم التعرف على المشتبه به على أنه حارس أمن سابق يبلغ من العمر 61 عامًا وكان يعمل سابقًا في نفس الشركة التي عمل بها الحراس الذين قُتلوا بالرصاص.

وبعد إطلاق النار، جلس المشتبه به على مقعد في وسط السوق وأطلق النار على نفسه ما أدى إلى وفاته.

وبدأت السلطات تحقيقا لمعرفة دوافع المشتبه به.
 
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