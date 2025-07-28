هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تقوم حالياً بدراسة صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة.

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وقالت الصحيفة إنَّ هذه الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة " " في غزة مقابل إنهاء الحرب، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول اتفاق جزئي.



وبحسب "جيروزاليم بوست"، فقد كان من المُقرر أن تؤدي الصفقة الجزئية إلى إطلاق 10 رهائن مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إعادة تقييم استراتيجيتهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل أن بعض المسؤولين يرون أن "الوقت قد يكون مناسباً لطرح صفقة شاملة، رغم صعوبتها الكبيرة في إقناع الطرفين بها".





في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن أنَّ تدرس خيار توجيه إنذارات لحركة "حماس" بقبول الإتفاق أو مواجهة "عواقب وخيمة".

وللإشارة، فإن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة بين إسرائيل والوسطاء، خصوصاً مصر وقطر، لإعادة إحياء مسار التفاوض.

وأجرى مبعوث ، ستيف ويتكوف، سلسلة لقاءات خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى في سردينيا .

وأكد مسؤول إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست" أن فريق التفاوض عاد إلى إسرائيل، لكنه "لا يزال على تواصل دائم مع الوسطاء"، مشدداً على أن قنوات الاتصال لم تنقطع رغم التوترات والتعقيدات. (24)