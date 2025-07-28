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عربي-دولي

هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة

Lebanon 24
28-07-2025 | 12:00
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بدراسة صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة.
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وقالت الصحيفة إنَّ هذه الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة مقابل إنهاء الحرب، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول اتفاق جزئي.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فقد كان من المُقرر أن تؤدي الصفقة الجزئية إلى إطلاق 10 رهائن مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إعادة تقييم استراتيجيتهما.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بعض المسؤولين يرون أن "الوقت قد يكون مناسباً لطرح صفقة شاملة، رغم صعوبتها الكبيرة في إقناع الطرفين بها".

 
في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن أنَّ إسرائيل تدرس خيار توجيه إنذارات لحركة "حماس" بقبول الإتفاق أو مواجهة "عواقب وخيمة".
 
 
وللإشارة، فإن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة بين إسرائيل والوسطاء، خصوصاً مصر وقطر، لإعادة إحياء مسار التفاوض.
 
 
وأجرى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، سلسلة لقاءات خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى في جزيرة سردينيا الإيطالية.
 
وأكد مسؤول إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست" أن فريق التفاوض عاد إلى إسرائيل، لكنه "لا يزال على تواصل دائم مع الوسطاء"، مشدداً على أن قنوات الاتصال لم تنقطع رغم التوترات والتعقيدات. (24)
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