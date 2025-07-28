رغم التوترات الأحيرة... الكرملين لا يستبعد لقاء بين بوتين وترامب

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أوضحت الرئاسة الروسية أنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، رغم التوترات الأخيرة.وأضاف الناطق باسم ، ، للصحافيين الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".كما تابع أن اللقاء قد يجري في في أيلول إذ من المقرر أن يزور الصين بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.وقال: "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".وكان بيسكوف علّق أوائل الشهر الجاري على التوترات مع أميركا، وقال إنه يتعامل "بهدوء" مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي مؤخراً لنظيره الروسي بوتين، واتهمه فيها بالتفوه "بكم من الترهات" بشأن .وأكد بيسكوف حينها أن ترى رغبة في تسوية الصراع الأوكراني بسرعة، لكن هذا غير ممكن بشكل فوري نظراً لتعقيد المشكلة.