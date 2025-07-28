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عربي-دولي

"هجوم هجين" يطال إيران.. "الإستخبارات" تكشف ما حصل!

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:47
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تحدثت وزارة الاستخباراتية الإيرانية عما أسمته بـ"الهجوم الهجين" الذي تعرضت له خلال الأيام الـ12 الأخيرة، وذلك بتخطيط قوى غربية عديدة تعاونت مع إسرائيل.
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وذكرت الوزارة أن الهدف من ذاك الهجوم هو إثارة الفوضى وزعزعة الإستقرار في إيران، مشيرة إلى أن الحملة هدفت إلى "تفكيك وحدة البلاد وإشغال المؤسسات الأمنية".
 
 
وأعلنت الوزارة أنها تمكّنت من "تحديد واعتقال المئات من الجواسيس والعناصر الإرهابية"، بالإضافة إلى إحباط "عشرات المؤامرات والفتن" التي كانت تهدف لزعزعة الأمن القومي.
 
ولم توضح الوزارة تفاصيل الهجمات أو المناطق التي استُهدفت، لكنها وصفت ما جرى بأنه "أحد أكبر التحديات الأمنية المنظمة التي واجهتها الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة". (سكاي نيوز عربية)
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