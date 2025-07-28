"هجوم هجين" يطال إيران.. "الإستخبارات" تكشف ما حصل!

تحدثت وزارة الاستخباراتية عما أسمته بـ"الهجوم الهجين" الذي تعرضت له خلال الأيام الـ12 الأخيرة، وذلك بتخطيط قوى غربية عديدة تعاونت مع .

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وذكرت الوزارة أن الهدف من ذاك الهجوم هو إثارة الفوضى وزعزعة الإستقرار في ، مشيرة إلى أن الحملة هدفت إلى "تفكيك وحدة البلاد وإشغال المؤسسات الأمنية".

وأعلنت الوزارة أنها تمكّنت من "تحديد واعتقال المئات من الجواسيس والعناصر الإرهابية"، بالإضافة إلى إحباط "عشرات المؤامرات والفتن" التي كانت تهدف لزعزعة .

ولم توضح الوزارة تفاصيل الهجمات أو المناطق التي استُهدفت، لكنها وصفت ما جرى بأنه "أحد أكبر التحديات الأمنية المنظمة التي واجهتها الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة". (سكاي نيوز عربية)