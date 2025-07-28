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عربي-دولي

بسبب غزة... ألمانيا تُهدّد إسرائيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:16
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إنّ "برلين مستعدة لاتّخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، إنّ لم يتمّ إحراز تقدم في ما يتعلّق بغزة.
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