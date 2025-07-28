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عربي-دولي

أميركا تتّهم "كتائب حزب الله" بهجوم بغداد

Lebanon 24
28-07-2025 | 07:45
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قالت السفارة الأميركية في العراق، إنّ "عناصر من "كتائب حزب الله" نفذوا الهجوم على وزارة الزراعة في جانب الكرخ في بغداد، يوم أمس الأحد".
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وطالبت السفارة الأميركيّة الحكومة العراقية، باتّخاذ إجراءات سريعة لتقديم المسؤولين عن الهجوم وقادتهم إلى العدالة.
 
 
وشدّدت على أنّ "المساءلة ضرورية للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث". (العربية)
 
 
 
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