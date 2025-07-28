أميركا تتّهم "كتائب حزب الله" بهجوم بغداد

قالت السفارة الأميركية في ، إنّ "عناصر من " " نفذوا الهجوم على في جانب الكرخ في ، يوم أمس الأحد".

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وطالبت السفارة الأميركيّة ، باتّخاذ إجراءات سريعة لتقديم المسؤولين عن الهجوم وقادتهم إلى العدالة.

وشدّدت على أنّ "المساءلة ضرورية للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث". (العربية)