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عربي-دولي

قلق من الحرب المُقبلة... ملايين الطائرات قد تُهاجم إسرائيل

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ العقيد الإسرائيليّ المتقاعد أفيف زوهار، حذّر في مقال في صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، من هجمات واسعة النطاق قد تجري باستخدام ملايين الطائرات المسيّرة الإنتحارية خلال السنوات القليلة المُقبلة".
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وأضاف زوهار أنّ "الحرب الأخيرة مع إيران كانت"إنجازًا دفاعيًا كبيرًا، إذ تمكنت إسرائيل من اعتراض أكثر من 1000 طائرة مسيّرة بنسبة نجاح تجاوزت 99%. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الأنظمة الدفاعية للتعامل مع التهديدات المستقبلية التي تتطور بوتيرة متسارعة".
ويرى أنّ "التهديد المُقبل يتمثل في أسراب ضخمة من الطائرات المسيّرة الذكية والمنخفضة التكلفة"، وأشار إلى أنّه "في الماضي، كانت الطائرات المسيّرة تُستخدم بشكل محدود، كما حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006، عندما تمّ التعامل مع ثلاث طائرات مسيّرة فقط خلال 33 يومًا من القتال. أما اليوم، فقد أصبحت الطائرات المسيّرة جزءًا رئيسيًا من ساحات المعارك، حيث تمّ استخدام أكثر من 1000 طائرة مسيّرة خلال 12 يومًا فقط في الحرب الأخيرة. وفي المستقبل القريب، قد نشهد استخدام عشرات الآلاف من الطائرات يوميًا".

وشدد على أنّ "الطائرات المسيّرة أصبحت أكثر ذكاءً، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطير على ارتفاعات منخفضة، وتتمتع بأجهزة استشعار متطورة. كما أن بعضها مزود بكابلات بصرية تمنحها حصانة ضد الحرب الإلكترونية". ولفت إلى أنّ "الأنظمة الدفاعية التقليدية، مثل القبة الحديدية، مصممة للتعامل مع الصواريخ والطائرات التقليدية، لكنها قد تكون أقل فعالية ضدّ الطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع. وبالتالي، هناك حاجة لتطوير أدوات تحييد متطورة تتناسب مع هذه التهديدات".

ودعا إلى "اتّخاذ خطوات استباقية لمنع إنتاج الطائرات المسيّرة أو وصول مكوناتها إلى الأعداء، سواءً عبر الهجمات الإلكترونية أو العمليات العسكرية". (عربي 21)
 
 
 
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