دخول 38 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

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دخلت اليوم الإثنين، قافلة مساعدات إماراتية إلى عبر معبر المصري، في إطار جهود الدولة لدعم وإغاثة الأشقاء خلال الظروف الراهنة ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.تضمنت القافلة 38 شاحنة، شملت 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، إضافة إلى 20 شاحنة محملة بأنابيب وخزانات ومعدات مخصصة لتشغيل خط المياه الجديد، الذي سيمتد انطلاقاً من محطة التحلية في مصر حتى منطقة النزوح الواقعة بين رفح وخان يونس بطول 7 كيلومترات، وتنتج 2 مليون غالون يومياً.كانت قافلة أخرى تضم 25 شاحنة قد دخلت أمس محملة بأنابيب المياه والمعدات اللازمة لتجهيز خط المياه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي نقلت مستلزمات خط المياه إلى 45 شاحنة، وقد اكتمل إدخال المعدات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.يذكر أن استأنفت منذ يوم أمس عمليات "طيور الخير" للإسقاط الجوي، إلى جانب تسيير قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وذلك في إطار التزامها المستمر بمساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.