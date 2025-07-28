خلال الحرب... إيران تكشف ما كانت إسرائيل تُخطّط له

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كشفت الاستخبارات ، أنّها أحبطت عمليات إغتيال طالت 23 مسؤولاً حكومياً خلال الحرب مع ، وإفشال 13 محاولة مشابهة في الشهور السابقة.وأشارت إلى اعتقال 20 عنصراً من العملاء المرتبطين بجهاز " " في وأراك وأصفهان وفارس وكرمان والأهواز وأذربيجان الغربية وكردستان ومدن أخرى. (العربية)