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عربي-دولي

خلال الحرب... إيران تكشف ما كانت إسرائيل تُخطّط له

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:49
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كشفت الاستخبارات الإيرانية، أنّها أحبطت عمليات إغتيال طالت 23 مسؤولاً حكومياً خلال الحرب مع إسرائيل، وإفشال 13 محاولة مشابهة في الشهور السابقة.
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وأشارت إلى اعتقال 20 عنصراً من العملاء المرتبطين بجهاز "الموساد" في طهران وأراك وأصفهان وفارس وكرمان والأهواز وأذربيجان الغربية وكردستان ومدن أخرى. (العربية)
 
 
 
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