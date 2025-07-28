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حريق في منزل في فرنسا... وقتلى ومفقودون

Lebanon 24
28-07-2025 | 09:45
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اندلع حريق في منزل لقضاء العطلات في جنوب فرنسا، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص من أصحاب القدرات الخاصة والقائمين على رعايتهم.
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وأشارت السلطات إلى إصابة شخصٍ آخر بجروح خطيرة، فيما لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين. (روسيا اليوم)
 
 
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