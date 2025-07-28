حريق في منزل في فرنسا... وقتلى ومفقودون

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اندلع حريق في منزل لقضاء العطلات في جنوب ، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص من أصحاب القدرات الخاصة والقائمين على رعايتهم.وأشارت السلطات إلى إصابة شخصٍ آخر بجروح خطيرة، فيما لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين. (روسيا اليوم)