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هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟.. وزير يكشف

Lebanon 24
28-07-2025 | 10:48
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قال وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، إنّ "الحكومة البريطانيّة قد تعترف بفلسطين قبل عام 2029، في المجلس النيابيّ الحالي، إذا ساهم ذلك في تحقيق الاختراق الذي نحتاجه".
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وأضاف رينولدز: "لكن لا يمكننا القيام بذلك إلا مرة واحدة. إذا قمنا بذلك رمزيا فقط، فلن يؤدي ذلك إلى إنهاء هذا الصراع". (روسيا اليوم)
 
 
 
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