هل ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين؟.. وزير يكشف

قال للأعمال والتجارة ، إنّ "الحكومة البريطانيّة قد تعترف بفلسطين قبل عام 2029، في المجلس النيابيّ الحالي، إذا ساهم ذلك في تحقيق الاختراق الذي نحتاجه".

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