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عربي-دولي

في مؤتمر حل الدولتين... السعودية تحسم موقفها وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
28-07-2025 | 14:25
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أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، أن عدداً من الدول تسعى للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حق مشروع للشعب الفلسطيني.
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في ختام اليوم الأول من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية سلمياً وتنفيذ حل الدولتين، الذي يُعقد برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية في نيويورك.


وأكد بن فرحان أن مؤتمر حل الدولتين يعكس توافق دولي واسع بأن إنهاء الصراع الممتد في فلسطين يتجسد بالتنفيذ الفعلي لحل الدولتين وفقاً لأسس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرات السلام العربية، فضلاً عن مبدأ الأرض مقابل السلام.


وكشف أن بلاده بالتعاون مع فرنسا "عازمون على تحويل التوافق الدولي تجاه تحقيق الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية إلى واقع ملموس، مشدداً على ضرورة إنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لشعوب المنطقة كافة.


أضاف أن" السلام بين فلسطين وإسرائيل مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل"، مجدداً الدعم الكامل للجهود المصرية والقطرية والأميركية لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار والرفض القاطع لمحاولات فصل غزة عن باقي، أو احتلالها، أو حصارها.
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