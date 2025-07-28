في مؤتمر حل الدولتين... السعودية تحسم موقفها وهذا ما أعلنته

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي جان نويل ، في ختام اليوم الأول من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية سلمياً وتنفيذ حل الدولتين، الذي يُعقد برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية في .وأكد بن فرحان أن مؤتمر حل الدولتين يعكس توافق دولي واسع بأن إنهاء الصراع الممتد في فلسطين يتجسد بالتنفيذ الفعلي لحل الدولتين وفقاً لأسس قرارات ، ومبادرات السلام العربية، فضلاً عن مبدأ الأرض مقابل السلام.وكشف أن بلاده بالتعاون مع "عازمون على تحويل التوافق الدولي تجاه تحقيق الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية إلى واقع ملموس، مشدداً على ضرورة إنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لشعوب المنطقة كافة.أضاف أن" السلام بين فلسطين وإسرائيل مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل"، مجدداً الدعم الكامل للجهود والقطرية والأميركية لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار والرفض القاطع لمحاولات فصل غزة عن باقي، أو احتلالها، أو حصارها.