رغم تقارير عن انتهاكات.. السودان يسعى لإنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية

أبلغت السلطات السودانية نويصر، خبير المعني بحالة حقوق الإنسان في ، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، في ظل تقارير تفيد بوجود أدلة كافية على ارتكاب إخوانية جرائم ضد الإنسانية في العاصمة الخرطوم ومدينة بوسط البلاد، إلى جانب مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق متعددة.

وأكد خبراء قانونيونأن السودان لا يملك الحق في إنهاء مهمة البعثة التي تم تشكيلها في أكتوبر 2023 بقرار من ، والتي تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى توثيق الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.

وأوضح المحامي معز حضرة أن إعلان السودان رغبته في إنهاء مهمة البعثة يعكس حجم الأزمة القانونية التي تواجهها حكومة ، نتيجة انتهاكات خطيرة ارتكبها مقاتلون تابعون للجيش، والتي يعاقب عليها القانون الدولي بأشد

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وأضاف: "عُقدت خلال الأشهر الماضية العديد من المحاكمات الجائرة التي صدرت بموجبها أحكام ضد أشخاص مدنيين بسبب انتمائهم العرقي أو الجهوي أو السياسي، وهو أمر يجرّمه القانون الدولي".وقال وزير العدل السوداني درف، عقب لقائه بنويصر في بورتسودان يوم الاثنين، إن الحكومة السودانية أبلغته برغبتها في إنهاء مهمة البعثة، مضيفًا: "الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية". (سكاي نيوز)