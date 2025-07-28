Advertisement

عربي-دولي

رغم تقارير عن انتهاكات.. السودان يسعى لإنهاء مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1397745-638893375742803807.png
Doc-P-1397745-638893375742803807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أبلغت السلطات السودانية رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، في ظل تقارير تفيد بوجود أدلة كافية على ارتكاب كتائب إخوانية جرائم ضد الإنسانية في العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بوسط البلاد، إلى جانب مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق متعددة.

وأكد خبراء قانونيونأن السودان لا يملك الحق في إنهاء مهمة البعثة التي تم تشكيلها في أكتوبر 2023 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى توثيق الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.

وأوضح المحامي معز حضرة أن إعلان السودان رغبته في إنهاء مهمة البعثة يعكس حجم الأزمة القانونية التي تواجهها حكومة بورتسودان، نتيجة انتهاكات خطيرة ارتكبها مقاتلون تابعون للجيش، والتي يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات


Advertisement
وأضاف: "عُقدت خلال الأشهر الماضية العديد من المحاكمات الجائرة التي صدرت بموجبها أحكام ضد أشخاص مدنيين بسبب انتمائهم العرقي أو الجهوي أو السياسي، وهو أمر يجرّمه القانون الدولي".

وقال وزير العدل السوداني عبد الله درف، عقب لقائه بنويصر في بورتسودان يوم الاثنين، إن الحكومة السودانية أبلغته برغبتها في إنهاء مهمة البعثة، مضيفًا: "الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية". (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري للعربية: حددنا المشتبه بارتكابهم الانتهاكات
lebanon 24
29/07/2025 00:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في السويداء
lebanon 24
29/07/2025 00:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: تقرير تقصي الحقائق في "النافعة" يحمّل المسؤوليات بوضوح
lebanon 24
29/07/2025 00:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
يونيسيف: تقارير عن سقوط ضحايا جراء هجوم على قافلة أممية في الفاشر بالسودان
lebanon 24
29/07/2025 00:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-07-28
16:48 | 2025-07-28
16:40 | 2025-07-28
16:38 | 2025-07-28
15:47 | 2025-07-28
15:33 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24