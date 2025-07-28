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عربي-دولي
الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعديل عقوبات سوريا
Lebanon 24
28-07-2025
|
15:12
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حثّت
الولايات المتحدة
،
مجلس الأمن الدولي
اليوم الاثنين على تعديل عقوباته على
سوريا
، في خطوة لدعم الحكومة
السورية
في الانتصار "على الإرهاب"، وفق ما قالته القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
دوروثي شيا
، في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا.
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وأكدت شيا إن الولايات المتحدة تعمل مع
أعضاء مجلس الأمن
لمراجعة
العقوبات
المتعلقة بسوريا، وأضافت: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي
القاعدة
والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها".
وقالت: "ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستهينوا بهذه التهديدات، ويجب عليهم تعديل العقوبات بما يتيح للحكومة السورية الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع الحفاظ على العقوبات ضد الجهات الأكثر خطورة التي لم تغير من سلوكها". (ارم نيوز)
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