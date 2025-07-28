الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعديل عقوبات سوريا

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وأكدت شيا إن الولايات المتحدة تعمل مع لمراجعة المتعلقة بسوريا، وأضافت: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها". حثّت ، اليوم الاثنين على تعديل عقوباته على ، في خطوة لدعم الحكومة في الانتصار "على الإرهاب"، وفق ما قالته القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا.وأكدت شيا إن الولايات المتحدة تعمل مع لمراجعة المتعلقة بسوريا، وأضافت: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها".

وقالت: "ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستهينوا بهذه التهديدات، ويجب عليهم تعديل العقوبات بما يتيح للحكومة السورية الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع الحفاظ على العقوبات ضد الجهات الأكثر خطورة التي لم تغير من سلوكها". (ارم نيوز)