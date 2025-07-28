حادثة طعن تهزّ لندن.. مقتل شخصين وإصابة آخرين داخل شركة

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شهدت العاصمة حادثة طعن داخل مقر شركة اليوم الأثنين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، أحدهما المشتبه به بتنفيذه الهجوم.وأعلنت شرطة العاصمة، أن رجلا بيلغ من العمر 58 عاما قد فارق الحياة في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك ، فيما توفي شاب (27 عاما) متأثرا بجراحه في المستشفى.وأشارت الشرطة إلى أنها ألقت القبض على المشتبه به، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، مؤكدة أن حالته الصحية حرجة. أما المصاب الآخر، فحالته مستقرة ومن المتوقع أن يتعافى.وفي السياق، شددت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، على أنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب. بينما لم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراءها. كما لم يتم أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به. (روسيا اليوم)