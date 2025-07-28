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عربي-دولي

"حادث أمني" في غزة.. إصابة 6 جنود إسرائيليين بهجوم مسلح

Lebanon 24
28-07-2025 | 16:55
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شهد قطاع غزة اليوم الاثنين، حادث استهداف لعناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة أدى إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، حيث وصفت حالة أحد الجنود بأنها حرجة للغاية.
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وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا" إن الجنود أصيبوا خلال حادث أمني في القطاع، بينما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين من حركة حماس حاولوا التسلل إلى موقع استراحة تابع لقوات لواء كفير جنوب خان يونس.

وأشارت إلى أن جنديًا على بوابة الموقع رصد مسلحًا في نقطة قنص خارجية، فأطلق النار عليه وأسقطه، فيما وصلت دبابة إسرائيلية إلى الموقع ورصدت مسلحًا آخر، فوجهت مدفعها نحوه، مما دفعه للاستسلام واعتُقل.

وأكد الجيش الإسرائيلي تزايد محاولات حركة حماس لتنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، في ظل استمرار المحادثات حول التهدئة. (ارم نيوز)
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