في أحدث تصعيد من باريس.. دعوة للضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين

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دعت إلى الضغط على للقبول بحل الدولتين مع ، في أحدث تصعيد من ضمن جهودها لإنهاء الحرب الدموية في غزة، وذلك بعد أيام من تعهدها بالاعتراف بدولة .وقال الفرنسي، جان-نويل ، للصحفيين في مقر إن هناك توافقا دوليا على أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.وأضاف: "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد ، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة على الاستماع إلى هذا النداء".جاءت تصريحات بارو في اليوم الأول من اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الممتد منذ عقود، والذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية. ويُعقد المؤتمر، الذي تم تأجيله من يونيو وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، في في ظل تصاعد الإدانات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.