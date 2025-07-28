فرنسا تتحرّك نحو الاعتراف بدولة فلسطين

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تعتزم هذا الأسبوع، خطة الاعتراف بدولة فلسطينية، وفق ما أفادت به صحيفة "تليغراف" .وبحسب الصحيفة، فمن المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء سيقدم "أكثر خططه تفصيلاً حتى الآن" حول الشروط المطلوبة للاعتراف بدولة ، إضافة إلى استعراض الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى ، لمواجهة المجاعة.ورجحّت الصحيف، أن يبقى اعتراف بدولة فلسطينية مشروطاً بالتوصل لوقف للنار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.وفي سياق متصل، أعلن يوم الإثنين، أن ستارمر ناقش الأزمة في غزة مع الرئيس الأميركي ، خلال لقاء جمعهما في .وأشار البيان المشترك إلى أن الجانبين "تبادلا القلق إزاء المشاهد المروّعة في غزة، وأكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة". كما شددا على أهمية تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتزامهما بالعمل المشترك لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط للإفراج الفوري عن الرهائن.وجدد ستارمر وترامب دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يفتح المجال أمام حلول سياسية وإنسانية عاجلة. (العربية)