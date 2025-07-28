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فرنسا تتحرّك نحو الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:12
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تعتزم فرنسا هذا الأسبوع، الكشف عن خطة الاعتراف بدولة فلسطينية، وفق ما أفادت به صحيفة "تليغراف" البريطانية.
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وبحسب الصحيفة، فمن المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء كير ستارمر سيقدم "أكثر خططه تفصيلاً حتى الآن" حول الشروط المطلوبة للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى استعراض الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لمواجهة المجاعة.

ورجحّت الصحيف، أن يبقى اعتراف لندن بدولة فلسطينية مشروطاً بالتوصل لوقف للنار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الإثنين، أن ستارمر ناقش الأزمة في غزة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقاء جمعهما في اسكتلندا.

وأشار البيان المشترك إلى أن الجانبين "تبادلا القلق إزاء المشاهد المروّعة في غزة، وأكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة". كما شددا على أهمية تسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتزامهما بالعمل المشترك لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط للإفراج الفوري عن الرهائن.

وجدد ستارمر وترامب دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يفتح المجال أمام حلول سياسية وإنسانية عاجلة. (العربية)
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