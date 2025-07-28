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زلزال عنيف يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية.. كم بلغت قوّته؟

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:51
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية، من دون أن يصدر أي تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
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وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي (18:42 بتوقيت غرينتش)، على بُعد نحو 259 كيلومتراً شمال غرب مدينة سابانغ في إقليم آتشيه الإندونيسي.

ويُذكر أن إقليم آتشيه كان من أكثر المناطق تضرراً خلال كارثة تسونامي المدمّرة التي وقعت في كانون الاول 2004، وأودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية. (سكاي نيوز)
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