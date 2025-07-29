بعد الجريمة في مانهاتن.. من هو مطلق النار الذي قتل 5 أشخاص؟

بعد حادث إطلاق النار المروّع على مركز تجاري في ، والذي أودى بحياة 5 أشخاص بينهم رجل شرطة، تم هوية المنفذ، ويدعى هو شين تامورا (27 عاما) من لاس .

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وبحسب مفوّضة شرطة ، جيسيكا تيش، فإن المنفذ الذي كان يعاني من مرض نفسي، بدأ بإطلاق النار في ردهة المبنى، ثم استقل المصعد إلى الطابق 33، حيث واصل إطلاق النار، ثم انتحر.



والجدير بالذكر أن امرأة كانت تنزل من المصعد الذي استقله المنفذ، لكنه سمح لها بالمرور بجانبه دون أن تصاب بأذى، كما ذكرت تيش.



وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن مسلحا أطلق النار على 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة داخل مبنى يضم مكاتب ومكاتب بلاكستون في وسط مانهاتن بولاية .