تايبيه تنفي خطط رئيسها لزيارات خارجية

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نفت تايوان مزاعم وسائل إعلام غربية بأن رئيسها لاي تشينغ تي كان ينوي زيارة عدد من دول أمريكا اللاتينية، لكن الرحلة ألغيت بعد أن رفضت السماح للاي بالتوقف في .وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة التايوانية كو ياهوي إنه "نظرا للجهود المستمرة لإعادة إعمار جنوب تايوان بعد الإعصار الأخير وأخذا في الاعتبار التطورات الاقليمية"، فان لاي تشينغ تيه "لا يخطط حاليا لأي زيارات خارجية".وردا على سؤال حول أي تغييرات أو إلغاءات لرحلات لاي تشينغ تيه، أشارت كوو إلى أنه "بعد الموافقة النهائية على برنامج" الزيارة الخارجية "ستقوم الدائرة الحكومية المعنية باخبار وسائل الاعلام بذلك".وفي وقت سابق أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن الأمريكي منعت رئيس تايوان من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات وردت من .وكانت وكالة "بلومبيرغ" ذكرت أن لاي تشينغ تي يعتزم التوقف في نيويورك ودالاس في آب ضمن زيارة إلى باراغواي وغواتيمالا وبليز.وأفادت مصادر للوكالة أن التخطيط لرحلته كان محل تساؤل بسبب مخاوف من أن زيارة الرئيس التايواني للولايات المتحدة قد تعطل المحادثات التجارية مع وقمة محتملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي تعليقه على هذه التقارير، قال لي فينغ وهو ممثل آخر للرئاسة التايوانية إن هذه الادعاءات ليست سوى "تخمين محض يستند الى معلومات خاطئة"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز".وتعارض الصين بشدة زيارات التايوانيين للولايات المتحدة، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايبيه. وفي عام 2023، سمحت إدارة للرئيسة السابقة تساي إينج-وين بالتوقف في نيويورك في طريقها إلى بيليز وجواتيمالا.