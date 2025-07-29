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عربي-دولي

الحزب الكردي يعارض تسمية مبادرة "تركيا بلا إرهاب"

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:03
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أبدت مسؤولة في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية اعتراضها على التسمية المستخدمة في المبادرة الجديدة التي أطلقتها حكومة تركيا لحل الأزمة الكردية تحت مسمى "تركيا بلا إرهاب".
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جاء ذلك في معرض رد نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب غوليستان كيليتش كوتشيغيت على أسئلة الصحفيين بخصوص الجدل حول التسمية مع قرب بدء عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من الحزب الكردي وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية.

وحول إطلاق اسم "تركيا بلا إرهاب" على المبادرة، قالت: "نحن نرفض بشدة هذه التسمية لهذه العملية. إذا أردنا تحقيق حل ديمقراطي للمشكلة الكردية في هذا البلد، فأود أن أقول إنه سيكون من الأصح استخدام وصف يرتكز حقا على السلام والمجتمع الديمقراطي، بدلا من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنية".

وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أعلن الأحد أن "لجنة تركيا بدون إرهاب" البرلمانية التي تشكلت حديثا لتسوية الأزمة الكردية بعد بدء تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه، ستبدأ مهامها مطلع أغسطس.
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