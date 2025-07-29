الحزب الكردي يعارض تسمية مبادرة "تركيا بلا إرهاب"

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أبدت مسؤولة في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية اعتراضها على التسمية المستخدمة في المبادرة الجديدة التي أطلقتها حكومة لحل الأزمة تحت مسمى "تركيا بلا إرهاب".جاء ذلك في معرض رد نائبة رئيس الكتلة للحزب غوليستان كيليتش كوتشيغيت على أسئلة الصحفيين بخصوص الجدل حول التسمية مع قرب بدء عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من الحزب وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية.وحول إطلاق اسم "تركيا بلا إرهاب" على المبادرة، قالت: "نحن نرفض بشدة هذه التسمية لهذه العملية. إذا أردنا تحقيق حل للمشكلة الكردية في ، فأود أن أقول إنه سيكون من الأصح استخدام وصف يرتكز حقا على السلام والمجتمع ، بدلا من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنية".وكان نعمان قورتولموش أعلن الأحد أن "لجنة تركيا بدون إرهاب" البرلمانية التي تشكلت حديثا لتسوية الأزمة الكردية بعد بدء تسليم سلاحه، ستبدأ مهامها مطلع أغسطس.