معهد العلوم والأمن الدولي يرصد مؤخرا نشاطا نووياً جديدًا في أصفهان

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كشف رئيس والأمن الدولي ، أن المعهد رصد مؤخرا نشاطا جديدا في أحد أنفاق المنشأة النووية في أصفهان، في وسط .وقال أولبرايت في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إنه يرغب في الإضافة إلى التحليل الذي أجراه المعهد بشأن النفق الواقع في أقصى شمال مدينة أصفهان"، مشيرا إلى أن الوصول الأولي إلى الموقع جرى على الأرجح في أواخر حزيران 2025، إلا أن الجانب قرر لاحقا إعادة تأهيل منطقة المدخل، مما أدى إلى إغلاق طريق المركبات لبضعة أسابيع خلال أعمال إعادة البناء.وأوضح أن تلك الفترة شهدت إزالة الهيكل الفولاذي المعلق، وإعادة وضع الردم أمام المدخل بحيث أغلق بشكل كامل. كما أعيد بناء هيكلين جانبيين يشبهان الدعامات (butress-like bulwark structures)، فيما بدا أن السطح فوق المدخل قد غطي بطبقة من الخرسانة المرشوشة بهدف منع التآكل.وأضاف أن الكتلة الترابية التي كانت تسد المدخل حتى تاريخ 22 قد أزيلت إلى حد كبير، ويبدو أنه تم استعادة الوصول المنتظم للمركبات، استنادا إلى آثار العجلات الظاهرة فوق ما تبقى من التراب.واختتم بالإشارة إلى أن عددا من السيارات كانت متوقفة خارج المدخل، ما يعزز من دلائل استئناف الحركة في الموقع.