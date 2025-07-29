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عربي-دولي
معهد العلوم والأمن الدولي يرصد مؤخرا نشاطا نووياً جديدًا في أصفهان
Lebanon 24
29-07-2025
|
02:40
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كشف رئيس
معهد العلوم
والأمن الدولي
ديفيد أولبرايت
، أن المعهد رصد مؤخرا نشاطا جديدا في أحد أنفاق المنشأة النووية في أصفهان، في وسط
إيران
.
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وقال أولبرايت في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إنه يرغب في الإضافة إلى التحليل الذي أجراه المعهد بشأن النفق الواقع في أقصى شمال مدينة أصفهان"، مشيرا إلى أن الوصول الأولي إلى الموقع جرى على الأرجح في أواخر حزيران 2025، إلا أن الجانب
الإيراني
قرر لاحقا إعادة تأهيل منطقة المدخل، مما أدى إلى إغلاق طريق المركبات لبضعة أسابيع خلال أعمال إعادة البناء.
وأوضح أن تلك الفترة شهدت إزالة الهيكل الفولاذي المعلق، وإعادة وضع الردم
الترابي
أمام المدخل بحيث أغلق بشكل كامل. كما أعيد بناء هيكلين جانبيين يشبهان الدعامات (butress-like bulwark structures)، فيما بدا أن السطح فوق المدخل قد غطي بطبقة من الخرسانة المرشوشة بهدف منع التآكل.
وأضاف أن الكتلة الترابية التي كانت تسد المدخل
الشمالي
حتى تاريخ 22
تموز
قد أزيلت إلى حد كبير، ويبدو أنه تم استعادة الوصول المنتظم للمركبات، استنادا إلى آثار العجلات الظاهرة فوق ما تبقى من التراب.
واختتم بالإشارة إلى أن عددا من السيارات كانت متوقفة خارج المدخل، ما يعزز من دلائل استئناف الحركة في الموقع.
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