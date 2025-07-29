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السوداني: لن نسمح باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية

Lebanon 24
29-07-2025 | 02:54
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كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن منع أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق، تجاه إسرائيل.
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وأكد السوداني أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب.

وقال السوداني، في مقابلة مع (أسوشيتد برس): "منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية.

وشدد: "لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية".
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