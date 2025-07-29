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عربي-دولي

هجوم على المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:12
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عاد الجدل ليلاحق زهران ممداني مرشّح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، بشأن مواقفه السابقة المتعلقة بتمويل الشرطة، وذلك عقب إطلاق نار جماعي مأساوي وقع في مبنى مكاتب بوسط مانهاتن، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وضابط شرطة متقاعد كان يعمل في مجال الأمن.
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وتمكنت قوات الأمن من تحييد مطلق النار، شين تامورا من لاس فيغاس، فيما تظهر إلى العلن المزيد من المعلومات حول الحادث، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية.

وأعرب ممداني عن حزنه العميق إزاء الحادث عبر منشور على موقع "إكس"، مساء الاثنين، قائلاً: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ إطلاق النار المروع في ميدتاون، وأترحم على الضحايا وعائلاتهم وضابط شرطة نيويورك... ممتن لجميع المستجيبين الأوائل على الأرض".

إلا أن هذا المنشور لم يمر مرور الكرام، حيث سرعان ما تعرض لهجوم من مستخدمي المنصة، الذين أعادوا نشر صور لمنشورات سابقة لممداني تعود لعام 2020، دعا فيها الأخير بوضوح إلى "سحب تمويل الشرطة". ففي 8 حزيران من العام نفسه، كتب ممداني: "لسنا بحاجة إلى تحقيق لنعرف أن شرطة نيويورك عنصرية، ومعادية للمثليين، وتُشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة. ما نحتاجه هو سحب تمويل شرطة نيويورك. لكن اتفاقكم مع عمدة مدينة نيويورك يستخدم حيلًا مالية لإبقاء أكبر عدد ممكن من رجال الشرطة في مواقعهم. لا لتخفيضات زائفة.. يجب سحب تمويل الشرطة".

وفي كانون الأول من العام نفسه، صعّد ممداني من لهجته داعيًا إلى "تفكيك" شرطة نيويورك، قائلا": "كل هذا البؤس، كل هذا من أجل المال، في الميزانية الأخيرة، حاول مجلس المدينة إجبار شرطة نيويورك على خفض ميزانية ساعات العمل الإضافية إلى النصف، لكنهم رفضوا ببساطة، لا مجال للتفاوض مع مؤسسة بهذا القدر من الشر والفساد، اقطعوا تمويلها، فككوها، أنهوا دوامة العنف". ثم تبنى ممداني موقفًا مختلفًا خلال مناظرة انتخابية لرئاسة البلدية، وقال: "لن أقطع تمويل الشرطة. سأعمل معها لأنني أؤمن بدور حاسم في الخدمة العامة والسلامة العامة".
 
 
ودعا على موقعه الإلكتروني الخاص بحملته الانتخابية إلى إنشاء إدارة للسلامة العامة، موضحًا أن "للشرطة دورا حاسما. لكننا نعتمد عليها حاليًا في معالجة إخفاقات شبكة الأمان الاجتماعي لدينا، والتي تمنعها من أداء واجباتها. ومن خلال هذه الوكالة الجديدة للمدينة والنهج الحكومي الشامل، ستُعطى سلامة المجتمع الأولوية بشكل غير مسبوق في مدينة نيويورك". (العربية)
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