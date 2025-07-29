الأسوأ منذ قرن... إيران تواجه موجة جفاف قاسية

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تواجه واحدة من أسوأ موجات الجفاف المسجلة، إذ أجبر الانخفاض الكبير في معدل هطول الأمطار السنوي السلطات على تقييد الإمدادات في جميع أنحاء البلاد، حسبما أوردت " ".وحذّر مسؤولون إيرانيون، من أن إمدادات مياه الشرب قد تكون مهددة، إذ أن كميات المياه في السدود التي تغذي ، والتي تعد واحدة من أكبر في ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 14.5 مليون نسمة، انخفضت إلى ما يقرب من نصف ما كانت عليه العام الماضي.وذكرت وكالة أنباء "إرنا" نقلاً عن مسؤولين: "تشهد محافظة والعاصمة حالياً أسوأ جفاف منذ قرن، حيث تأثرت احتياطيات المياه لسنوات متتالية من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار، لتتراجع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق".أعلنت "إرنا"، قطع إمدادات المياه عن أحواض السباحة في جميع أنحاء المنطقة.وقال وزير ، آبادي، الاثنين، إن جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، باستثناء محافظة واحدة، تعاني من "ضغط مائي" حيث تسببت موجات الجفاف السنوية المتتالية في ضغوط على البنية التحتية للمرافق التي تعاني بالفعل من مشاكل.وقال علي آبادي، وفق ما نقلته عنه وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء: "نأمل أنه مع تحسن الظروف، لن نضطر إلى اللجوء إلى ترشيد المياه".وتتأثر إيران بشكل متزايد بندرة المياه وأزمات المياه الحادة نتيجة عقود من التوسع الصناعي غير المنضبط وتغير المناخ والعقوبات المشددة.