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عربي-دولي

حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!

Lebanon 24
29-07-2025 | 03:40
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تحول حفل عائلي أقيم الأحد بمنطقة زايو في المغرب إلى ليلة مأسوية، بعدما تناول عدد من المدعوين حلوى تقليدية تحتوي على شظايا زجاجية حادة.
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هذا الحادث الأليم أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة، ظهرت عليهم أعراض بعد تناول الحلوى، شملت نزيفاً في الفم والحلق، وصعوبة في البلع، وآلاماً داخلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القرب في منطقة زايو لتلقي الإسعافات الأولية، بينما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفى الحسني بمدينة الناظور نظراً لخطورة إصاباتهم. في حين باشرت السلطات المحلية والأمنية تحقيقاً فورياً في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر الزجاج الموجود في الحلوى، وكيفية وصوله إلى مائدة المدعوين. (العربية)
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