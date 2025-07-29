الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط كبير

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أفاد بأن عناصره تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له الأجهزة المختصة ضد ضابط رفيع المستوى بوزارة الدفاع الروسية في روستوف على الدون.وجاء في بيان للأمن ، أنه تم اعتقال مواطن من إحدى دول الوسطى، جندته المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الجريمة.وأضاف البيان: "اعتقل رجال الأمن الفيدرالي، مواطنا من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1982، لتورطه في التحضير لهجوم إرهابي في روستوف على الدون ضد ضابط عسكري رفيع المستوى من العاملين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك وفقا لأوامر من الأجهزة الخاصة الأوكرانية".وبحسب الروسي، قامت الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد الرجل المذكور أعلاه أثناء وجوده في الخارج من خلال أحد معارفه الذي يتعاون مع المنظمات الإرهابية الدولية.وبتكليف من المشرفين عليه، وصل المذكور إلى مدينة روستوف على الدون، حيث استأجر شقة وقام بمراقبة مكان إقامة أحد العسكريين الكبار بهدف ارتكاب جريمة قتله باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.وخلال التفتيش، عثر رجال الأمن في مكان إقامة المعتقل، على عبوة ناسفة فيها 400 غرام من مادة TNT، ووسيلة اتصال سرية للتواصل مع المشرفين عليه، وكاميرا فيديو للمراقبة.ووفقا للبيان، اعترف المعتقل بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق الذي يجري بحقه وفقا للمواد المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي من الجنائية الروسي.