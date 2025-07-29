Advertisement

عربي-دولي

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال ضابط كبير

Lebanon 24
29-07-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1397902-638893839500077471.jpg
Doc-P-1397902-638893839500077471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من إحباط عمل إرهابي خططت له الأجهزة المختصة الأوكرانية ضد ضابط رفيع المستوى بوزارة الدفاع الروسية في روستوف على الدون.
Advertisement

وجاء في بيان للأمن الفيدرالي، أنه تم اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، جندته المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الجريمة.

وأضاف البيان: "اعتقل رجال الأمن الفيدرالي، مواطنا من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1982، لتورطه في التحضير لهجوم إرهابي في روستوف على الدون ضد ضابط عسكري رفيع المستوى من العاملين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك وفقا لأوامر من الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قامت الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد الرجل المذكور أعلاه أثناء وجوده في الخارج من خلال أحد معارفه الذي يتعاون مع المنظمات الإرهابية الدولية.

وبتكليف من المشرفين عليه، وصل المذكور إلى مدينة روستوف على الدون، حيث استأجر شقة وقام بمراقبة مكان إقامة أحد العسكريين الكبار بهدف ارتكاب جريمة قتله باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وخلال التفتيش، عثر رجال الأمن في مكان إقامة المعتقل، على عبوة ناسفة فيها 400 غرام من مادة TNT، ووسيلة اتصال سرية للتواصل مع المشرفين عليه، وكاميرا فيديو للمراقبة.

ووفقا للبيان، اعترف المعتقل بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق الذي يجري بحقه وفقا للمواد المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي من قانون العقوبات الجنائية الروسي.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: الأمن الروسي يحبط هجوماً إرهابياً
lebanon 24
29/07/2025 15:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"بترا": الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية
lebanon 24
29/07/2025 15:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي تصدر تقريرا نهائيا حول نتائج التحقيق في محاولة اغتيال ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة
lebanon 24
29/07/2025 15:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن: حكومة إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب
lebanon 24
29/07/2025 15:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:34 | 2025-07-29
08:29 | 2025-07-29
08:00 | 2025-07-29
07:53 | 2025-07-29
07:44 | 2025-07-29
07:06 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24