في ذكرى اغتيال هنية... حماس تُطلق نداءً للعرب وأحرار العالم

في ذكرى اغتيال رئيس للحركة إسماعيل هنية، دعت حركة اليوم الثلاثاء، إلى تصعيد الحراك العالمي مطلع شهر آب المقبل نصرة لغزة والقدس والمسجد والأسرى في .

Advertisement

ودعت حماس في بيان إلى "تصعيد الحراك العالمي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 آب وكل الأيام المقبلة، ضد استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في غزة". وقالت: "ليكن يوم الأحد 3 آب يوما عالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين، وفاء واستجابة لدعوة فلسطين والأمة القائد إسماعيل هنية (أبو العبد)".



كما دعت حماس، "جماهير الأمة العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى مواصلة الحراك الجماهيري العالمي أيام الجمعة والسبت والأحد في كل المدن والساحات والعواصم حول العالم؛ عبر المسيرات الحاشدة، والمظاهرات الغاضبة، ضد استمرار العدوان الصهيوني، والإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في ".



وشددت على "تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأميركية، وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، في كل أنحاء العالم، حتى يتوقف العدوان والتجويع الصهيوني ضد الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء".



وختمت حماس بيانها معتبرة أنه "من الوفاء لغزة، ولدماء ، أن يكون يوم الأحد يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا، وحراكا متواصلا، وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والشعبي، حتى تتوقف حرب الإبادة والتجويع ضد غزة". (روسيا اليوم)