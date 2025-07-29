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إقتصاد

الطبيعة تُكلّف المليارات... والدعوة إلى بنى تحتية أكثر صلابة تتجدد

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:10
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سجّلت الكوارث الطبيعية حول العالم خسائر إجمالية تُقدّر بنحو 131 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن شركة "ميونيخ ري" العالمية لإعادة التأمين. ورغم أن هذا الرقم أقل من خسائر الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 155 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية.
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وتوزعت الخسائر بين حرائق غابات وعواصف وزلازل، كان أكثرها تكلفة حرائق لوس أنجلوس التي تسببت وحدها في خسائر بقيمة 53 مليار دولار، بينها 40 ملياراً مؤمنة. كما أدى زلزال مدمر في ميانمار إلى مقتل 4500 شخص وخسائر تجاوزت 12 مليار دولار.

وسُجّلت خسائر مؤمّن عليها بقيمة 80 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء التوثيق عام 1980. ويؤكد الخبراء أن تغير المناخ، إلى جانب التوسع العمراني في مناطق عالية الخطورة، يساهم بشكل متزايد في ارتفاع كلفة الكوارث.

وأشار توبياس جريم، كبير علماء المناخ في ميونيخ ري، إلى أن “النصف الثاني من العام غالبًا ما يكون أكثر كلفة بسبب موسم الأعاصير”، داعيًا إلى اعتماد بنى تحتية أكثر صلابة وتجنب البناء في المناطق عالية المخاطر كجزء من استراتيجيات التكيّف مع تغير المناخ.
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