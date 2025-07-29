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ساعر: لن نسمح بذلك

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:09
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن استمرار حركة حماس في السلطة سيكون كارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
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وأكد أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.
 
وأضاف أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يحقق النتائج المرغوبة بل أفاد حماس وعطل فرص السلام.

وقال ساعر: "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، مضيفا أن "الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها".

وشدد على ضرورة تركيز الضغط الدولي على حماس بدلا من إسرائيل، مع التأكيد على أن إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات إلى غزة وترحب بالمساهمين في ذلك.

وقال: "لا نمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصالها"

في الوقت عينه، أكد الوزير الإسرائيلي عزم إسرائيل على تحقيق أهدافها في الحرب على غزة. (روسيا اليوم) 

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