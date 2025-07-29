ساعر: لن نسمح بذلك

أكد أن استمرار حركة في السلطة سيكون كارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

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وأكد أن على لن ينجح.

وأضاف أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يحقق النتائج المرغوبة بل أفاد حماس وعطل فرص السلام.



وقال ساعر: "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، مضيفا أن "الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها".



وشدد على ضرورة تركيز الضغط الدولي على حماس بدلا من إسرائيل، مع التأكيد على أن إسرائيل لا تمنع وصول المساعدات إلى غزة وترحب بالمساهمين في ذلك.



وقال: "لا نمنع وصول المساعدات إلى ، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصالها"



في الوقت عينه، أكد الوزير عزم إسرائيل على تحقيق أهدافها في الحرب على غزة. (روسيا اليوم)