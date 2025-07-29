مرض يتفشّى في السجون الإسرائيليّة... ما هو؟

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كشفت صحيفة "تايمز أوف "، أنّ مرض الجرب يتفشّى بين الأسرى الأمنيين في السجون .وفي هذا السياق، قالت المحامية لدى - عن الفرد أمينة قمبر إنّ "ظروف السجون الإسرائيلية باتت صعبة للغاية، نحن نواجه موجة ثانية من تفشي الجرب بدأت في نيسان الماضي". (روسيا اليوم)