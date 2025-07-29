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عربي-دولي

مرض يتفشّى في السجون الإسرائيليّة... ما هو؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:17
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ مرض الجرب يتفشّى بين الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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وفي هذا السياق، قالت المحامية لدى منظمة حقوق الإنسان - مركز الدفاع عن الفرد أمينة قمبر إنّ "ظروف السجون الإسرائيلية باتت صعبة للغاية، نحن نواجه موجة ثانية من تفشي الجرب بدأت في نيسان الماضي". (روسيا اليوم)
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