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عربي-دولي

في الضفة الغربية.. رصاصة في الصدر تنهي حياة صانع "لا أرض أخرى" (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2025 | 05:24
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استشهد الناشط الفلسطيني البارز والمعلم عودة محمد هدالين، اليوم الإثنين، برصاص مستوطن إسرائيلي في قرية أم الخير بمنطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
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وأكدت الوزارة في بيان أن هدالين "استشهد برصاص المستوطنين خلال هجوم على قرية أم الخير"، فيما أفاد شهود عيان أنه أُصيب بعيار ناري في الصدر أمام المركز المجتمعي في القرية، مما أدى إلى وفاته على الفور.

ويُعد هدالين، البالغ من العمر 31 عامًا، من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق السكان الفلسطينيين في مسافر يطا، وقد لعب دورًا محوريًا في دعم إنتاج الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" الفائز بجائزة الأوسكار، والذي وثّق تأثير العنف العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في المنطقة.

ونعى مخرجا الفيلم، يوفال أبراهام وباسل عدرا، زميلهما الراحل، مؤكدين مقتله عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب عدرا: "لقد قُتل صديقي العزيز عودة هذا المساء"، فيما نشر أبراهام مقطع فيديو للحظة الاعتداء، وأشار إلى أن سكان المنطقة حددوا هوية مطلق النار على أنه ينون ليفي، المستوطن الإسرائيلي الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تُلغى لاحقًا خلال ولاية الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن هوية مطلق النار، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا في "حادثة وقعت بالقرب من مستوطنة الكرمل"، الملاصقة لقرية أم الخير.

 
 
 
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