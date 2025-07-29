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إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة.. إيران: سنرد بحزم أكبر

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:18
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حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي من أن بلاده سترد "بحزم أكبر" إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة.
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وجاء في منشور لعراقجي على منصة إكس أنه "إذا تكرر العدوان فإننا بلا شك سنرد بحزم أكبر"، مضيفاً: "إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنه غير فاعل، لكن حلاً تفاوضياً قد ينجح". (العربية) 
 
 
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