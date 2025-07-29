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عربي-دولي

في خطوة نادرة.. ستارمر يستدعي مجلس الوزراء لمناقشة خطة السلام في غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:06
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يعقد رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لمناقشة الوضع في غزة وخطة سلام مقترحة في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية.
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واتخذ ستارمر خطوة نادرة باستدعاء مجلس الوزراء للانعقاد خلال العطلة الصيفية، لمناقشة كيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسكتلندا، أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المثيرة للغضب". (العربية) 
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