في خطوة نادرة.. ستارمر يستدعي مجلس الوزراء لمناقشة خطة السلام في غزة

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يعقد رئيس الحكومة ، ، اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لمناقشة الوضع في غزة وخطة سلام مقترحة في وقت يتعرض فيه لضغوط متزايدة من حزبه للاعتراف بدولة فلسطينية.واتخذ ستارمر خطوة نادرة باستدعاء للانعقاد خلال ، لمناقشة كيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي في ، أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المثيرة للغضب". (العربية)