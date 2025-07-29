"شباك الصيد"... أوكرانيا تلجأ إلى تكتيك تقليديّ لمُواجهة المسيّرات الروسيّة

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ذكر موقع " 24"، أنّ الجيش الأوكرانيّ يقوم بتعليق "شباك الصيد" التقليديّة على أعمدة على طول الطرق المؤديّة إلى مواقع جنوده، لموُاجهة الطائرات المسيّرة الروسية المتطورة، المحمّلة بالمتفجّرات.وقال تقرير لشبكة " " الأميركيّة، إنّ هذه الإجراءات لا تخلو من الثغرات، إذ يعبر السكان المحليون من خلال "شباك الصيد" لقضاء شؤونهم اليومية، ما يترك فجوات تستغلها وحدات روسية متخصصة.وعلى الأرض، يستخدم الطرفان الأوكراني والروسي كابلات ألياف ضوئية دقيقة لتوجيه بعض أنواع المسيّرات، في محاولة لتجاوز أنظمة التشويش.وتمتد هذه الكابلات لعشرات الكيلومترات في ساحات المعركة، ما يسمح بتحكم مباشر بالطائرات دون فقدان الإشارة.وقال قائد ميداني أوكراني إن "وحدته لم تتلقَّ أي تعزيزات بشرية منذ 8 أشهر، وإن الإمدادات تُرسل إلى الخطوط الأمامية عبر طائرات مسيّرة من طراز "فامباير"، قادرة على حمل ما يصل إلى 10 كيلوغرامات من المؤن والذخيرة".وأضاف أن "عناصره يضطرون أحياناً لنقل الذخيرة سيراً على الأقدام لمسافات طويلة، لتفادي كشفهم من قِبل المسيّرات الروسية"، مشيراً إلى "أن فرقاً روسية مثل "روبكون" تستخدم أساليب متقدمة لإسقاط المسيّرات ، بينها خيوط يتم إنزالها من طائرات لمهاجمة المراوح وإسقاط الطائرات". (الامارات 24)