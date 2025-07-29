لماذا يدعو ماكرون الآن للإعتراف بدولة فلسطين؟

ذكر موقع " "، أنّ المساعدة السابقة لعمدة باريس إعجاب خوري، قالت إنّ الرئيس الفرنسيّ كان ينتظر الظروف المناسبة للاعتراف بدولة ".

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وأكّدت خوري أنّ "قرار سيكون له أثر مهمّ في استئناف المفاوضات مجددًا للوصول إلى سلام حقيقي وإقامة دولة فلسطينية".





وقالت: "يجب تحديد حدود الدولة، وفتح قنوات حوار من جديد حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج حقيقية، لأن هنالك عدة دول، مثل وإيطاليا، لا تزال حذرة في مواقفها، لذلك الاتفاق الشامل والكامل مهم في هذا السياق".

وأضافت: "في يوجد شوارع لفلسطينيين وأخرى لمستوطنين إسرائيليين، وهنا لا بد من طرح سؤال كيف يمكن إخراج 500 ألف مستوطن من الضفة؟ يجب عليهم أن يوافقوا على مغادرة الأراضي التي كان معترف بها دولياً منذ العام 1967 من قبل على أنها فلسطينية".

واعتبرت خوري أنّ "الطريق لا يزال طويلاً، لكننا قطعنا خطوات كثيرة نحو الأمام في الوقت الحالي".