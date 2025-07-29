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عربي-دولي

شخصيات مقربّة من الشرع... هذا ما تدرسه حاليّاً

Lebanon 24
29-07-2025 | 07:53
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كشفت مصادر سوريّة، أنّ "شخصيات مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع بدأت في البحث في أسماء شخصيات سورية لتشكيل حكومة جديدة، وأنّ التوجه الحالي يُركّز على تشكيل حكومة موسعة تتمتع بتمثيل أوسع للطوائف والمناطق". (سكاي نيوز)
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