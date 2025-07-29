شخصيات مقربّة من الشرع... هذا ما تدرسه حاليّاً

كشفت مصادر سوريّة، أنّ "شخصيات مقربة من الرئيس السوري بدأت في البحث في أسماء شخصيات لتشكيل حكومة جديدة، وأنّ التوجه الحالي يُركّز على تشكيل حكومة موسعة تتمتع بتمثيل أوسع للطوائف والمناطق". (سكاي نيوز)

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