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عربي-دولي

هل كان معمر القذافي متزوّجاً من هذه الفنانة؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:49
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علّقت الفنانة سميرة صدقي على الأخبار المتداولة بشأن زواجها من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأشارت إلى أنّ هذه شائعات غير صحيحة.
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وضحكت صدقي عند حديثها عن الموضوع، وأوضحت أنّ الشائعة انتشرت بعد تقديمها مسرحيات في ليبيا. (الامارات 24)
 
 
 
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