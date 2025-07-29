هل كان معمر القذافي متزوّجاً من هذه الفنانة؟

علّقت الفنانة على الأخبار المتداولة بشأن زواجها من الرئيس السابق ، وأشارت إلى أنّ هذه شائعات غير صحيحة.

Advertisement

وضحكت صدقي عند حديثها عن الموضوع، وأوضحت أنّ الشائعة انتشرت بعد تقديمها مسرحيات في . (الامارات 24)