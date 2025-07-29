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بعد منع سموتريش وبن غفير من دخول البلاد... إسرائيل استدعت السفيرة الهولنديّة

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:15
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كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ وزير الخارجية الإسرائيليّة جدعون ساعر استدعى السفيرة الهولندية لدى إسرائيل مارييت شورمان، بعد قرار الحكومة الهولندية منع الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير من دخول البلاد. (روسيا اليوم)
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