بعد منع سموتريش وبن غفير من دخول البلاد... إسرائيل استدعت السفيرة الهولنديّة

Advertisement

كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ الإسرائيليّة استدعى السفيرة لدى مارييت شورمان، بعد قرار الحكومة الهولندية منع الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير من دخول البلاد. (روسيا اليوم)