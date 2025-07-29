60 ألف شهيد في غزة... والمجزرة مستمرة

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أعلنت أن عدد نتيجة الهجوم العسكري على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023 تجاوز 60 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد المصابين نحو 145,870، ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة " " على ، والذي أسفر وفق عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 رهينة.