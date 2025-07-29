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عربي-دولي

استدعاء السفير البريطاني إلى خارجية سلوفاكيا.. ما السبب؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 09:53
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استدعت الخارجية السلوفاكية سفير بريطانيا لتقديم توضيحات حول المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام والتي تدعي سعي لندن للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا عام 2023. 
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وجاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن البوابة الإخبارية البريطانية Declassified نشرت تقريرا يفيد بأن لندن مولت سرا مؤثرين على منصة يوتيوب يعملون في مجال الدعاية السياسية في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى.  (روسيا اليوم) 
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