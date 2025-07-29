استدعاء السفير البريطاني إلى خارجية سلوفاكيا.. ما السبب؟

استدعت الخارجية سفير لتقديم توضيحات حول المعلومات التي نشرتها والتي تدعي سعي لندن للتأثير في نتائج في عام 2023.

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وجاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن البوابة الإخبارية Declassified نشرت تقريرا يفيد بأن لندن مولت سرا مؤثرين على منصة يعملون في مجال الدعاية السياسية في سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى. (روسيا اليوم)