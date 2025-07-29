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خامنئي: الغرب يستغل الملف النووي كذريعة للاصطدام مع إيران

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:10
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قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران هي "ذريعة" للاصطدام مع الجمهورية الإسلامية.
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وتأتي تصريحات خامنئي بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجدد الضربات إذا استأنفت إيران أنشطتها النووية.

وأضاف خامنئي "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع.. ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم". (العربية) 
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