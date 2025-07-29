خامنئي: الغرب يستغل الملف النووي كذريعة للاصطدام مع إيران

قال آية إن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج لطهران هي "ذريعة" للاصطدام مع الجمهورية الإسلامية.

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وتأتي تصريحات بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي من تجدد الضربات إذا استأنفت إيران أنشطتها النووية.



وأضاف خامنئي "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع.. ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم". (العربية)