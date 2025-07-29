الصليب الأحمر يقيّم الأوضاع في السويداء

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أعلنت انضمامها إلى قافلة إنسانية أرسلها إلى محافظة في 28 تموز، بهدف إيصال مساعدات إنسانية عاجلة وتقييم الاحتياجات الميدانية في ظل التصعيد الأمني الأخير.وأكد رئيس بعثة في ، ستيفان ساكاليان، أن فرقًا متعددة التخصصات زارت عددًا من المستشفيات ومراكز الإيواء، وأجرت لقاءات مع العائلات والكوادر الصحية لتحديد أبرز الحاجات، مشيرًا إلى أن مستشفيي السويداء الوطني وشهبا شهدا تدفقًا كبيرًا للمصابين والضحايا.وشملت المساعدات المرسلة دقيقًا للمخابز، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية كفرش النوم والبطانيات، إضافة إلى دعم مراكز تستضيف نحو 1250 نازحًا.