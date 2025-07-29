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عربي-دولي

الصليب الأحمر يقيّم الأوضاع في السويداء

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:09
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انضمامها إلى قافلة إنسانية أرسلها الهلال الأحمر العربي السوري إلى محافظة السويداء في 28 تموز، بهدف إيصال مساعدات إنسانية عاجلة وتقييم الاحتياجات الميدانية في ظل التصعيد الأمني الأخير.
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وأكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أن فرقًا متعددة التخصصات زارت عددًا من المستشفيات ومراكز الإيواء، وأجرت لقاءات مع العائلات والكوادر الصحية لتحديد أبرز الحاجات، مشيرًا إلى أن مستشفيي السويداء الوطني وشهبا شهدا تدفقًا كبيرًا للمصابين والضحايا.

وشملت المساعدات المرسلة دقيقًا للمخابز، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية كفرش النوم والبطانيات، إضافة إلى دعم مراكز تستضيف نحو 1250 نازحًا.

 
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