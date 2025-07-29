ترامب: أسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، إنه يسعى إلى تسوية النزاع في ، مشيرا إلى التنسيق مستمر مع .وأضاف ترامب لشبكة " " ، خلال زيارته لاسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف، أن "الطرفين يعملان معا" وأن "محاولات جارية لتسوية الأمور".وفي سياق حديثه عن زيارته، أوضح ترامب أنه سيعود قريبا إلى ، قائلا: "سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في كل أنحاء العالم".وأضاف: "كما تعلمون، أوقفنا حربا، لكن هناك ما يقرب من 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب ، رغم أنني أحب اللعبة، لكنه أمر أكثر". (سكاي نيوز عربية)