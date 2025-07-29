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عربي-دولي

ترامب: أسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:35
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة، مشيرا إلى التنسيق مستمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وأضاف ترامب لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، خلال زيارته لاسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف، أن "الطرفين يعملان معا" وأن "محاولات جارية لتسوية الأمور".

وفي سياق حديثه عن زيارته، أوضح ترامب أنه سيعود قريبا إلى واشنطن، قائلا: "سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في كل أنحاء العالم".

وأضاف: "كما تعلمون، أوقفنا حربا، لكن هناك ما يقرب من 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب الغولف، رغم أنني أحب اللعبة، لكنه أمر أكثر". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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