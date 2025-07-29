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عربي-دولي
ترامب: أسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة
Lebanon 24
29-07-2025
|
10:35
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنه يسعى إلى تسوية النزاع في
قطاع غزة
، مشيرا إلى التنسيق مستمر مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
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وأضاف ترامب لشبكة "
سكاي نيوز
"
البريطانية
، خلال زيارته لاسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف، أن "الطرفين يعملان معا" وأن "محاولات جارية لتسوية الأمور".
وفي سياق حديثه عن زيارته، أوضح ترامب أنه سيعود قريبا إلى
واشنطن
، قائلا: "سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في كل أنحاء العالم".
وأضاف: "كما تعلمون، أوقفنا حربا، لكن هناك ما يقرب من 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب
الغولف
، رغم أنني أحب اللعبة، لكنه أمر أكثر". (سكاي نيوز عربية)
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