حرائق تلتهم شمال ووسط البرتغال... وإغلاق وجهات سياحية شهيرة (صور)

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تواصل فرق الإطفاء في جهودها الحثيثة لاحتواء ثلاث حرائق غابات ضخمة اندلعت في شمال البلاد ووسطها، وسط موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في معظم المناطق.ويشارك أكثر من 1300 عنصر من رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، مدعومين بعشرات الطائرات المتخصصة برش المياه. وأجبر الحريق المندلع في منطقة أروكا على إجلاء عشرات السكان وإغلاق وجهات سياحية شهيرة كإجراء احترازي.أما في متنزه بينيدا-جيريس الوطني شمالاً، فقد أدى حريق مستمر منذ السبت إلى محاصرة القرى بالدخان، ما استدعى إصدار أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم.وفي استجابة عاجلة، أرسلت طائرات للمساعدة في جهود الإطفاء عبر الحدود، فيما تواجه بدورها ثلاثة حرائق غابات في إقليم قشتالة وليون، أبرزها قرب مدينة أفيلا غرب ، حيث حذّرت السلطات السكان من الخروج بسبب الدخان الكثيف.