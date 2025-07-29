Advertisement

عربي-دولي

حرائق تلتهم شمال ووسط البرتغال... وإغلاق وجهات سياحية شهيرة (صور)

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1398059-638894079784249148.png
Doc-P-1398059-638894079784249148.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل فرق الإطفاء في البرتغال جهودها الحثيثة لاحتواء ثلاث حرائق غابات ضخمة اندلعت في شمال البلاد ووسطها، وسط موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في معظم المناطق.
Advertisement
Portugal wildfire death toll rises to three; European aircrafts sent to help

ويشارك أكثر من 1300 عنصر من رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، مدعومين بعشرات الطائرات المتخصصة برش المياه. وأجبر الحريق المندلع في منطقة أروكا على إجلاء عشرات السكان وإغلاق وجهات سياحية شهيرة كإجراء احترازي.

أما في متنزه بينيدا-جيريس الوطني شمالاً، فقد أدى حريق مستمر منذ السبت إلى محاصرة القرى بالدخان، ما استدعى إصدار أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم.
Portuguese wildfires: early warnings hindered by damaged phone lines | Portugal | The Guardian

وفي استجابة عاجلة، أرسلت إسبانيا طائرات للمساعدة في جهود الإطفاء عبر الحدود، فيما تواجه بدورها ثلاثة حرائق غابات في إقليم قشتالة وليون، أبرزها قرب مدينة أفيلا غرب مدريد، حيث حذّرت السلطات السكان من الخروج بسبب الدخان الكثيف.
Wildfires rage across Portugal as intense heatwave grips Europe

مواضيع ذات صلة
حرائق شمال اللاذقية تلتهم 15 ألف هكتار ومخاوف من اتساع الكارثة
lebanon 24
29/07/2025 19:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حرائق تلتهم الزيتون المعمّر في عكار... والأهالي يناشدون الجيش
lebanon 24
29/07/2025 19:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه شمال ووسط وجنوب إسرائيل
lebanon 24
29/07/2025 19:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل
lebanon 24
29/07/2025 19:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-07-29
11:46 | 2025-07-29
11:45 | 2025-07-29
11:41 | 2025-07-29
11:25 | 2025-07-29
11:05 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24