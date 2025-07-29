الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم

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عقد مسؤولون من والصين، يوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات في ستوكهولم، لليوم الثاني على التوالي، في إطار مساعٍ لتمديد الهدنة الجمركية المتفق عليها في محادثات سابقة جرت بجنيف في أيار الماضي.ورصد صحفيو دخول الوفدين إلى مبنى "روزنباد" حيث تُجرى الاجتماعات، برئاسة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل المناقشات التي انطلقت الإثنين في العاصمة السويدية، غير أن بكين عبّرت عن أملها في أن تتسم المحادثات بـ"الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل".وقال المتحدث باسم ، غوه جياكون، إن بلاده تأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين على تعزيز التفاهم، وتقليص سوء الفهم، وتوسيع التعاون، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بشكل "مستقر وسليم ومستدام".وتهدف المفاوضات في ستوكهولم إلى تمديد الهدنة التجارية التي تستمر لمدة 90 يومًا، والتي أفضت في أيار إلى تعليق متبادل للإجراءات الجمركية التصعيدية بين البلدين. وقد أدت هذه التهدئة إلى تقليص الرسوم على السلع الأميركية والصينية من نسب 125% و145% على التوالي، إلى 10% و30% فقط.ويُشار إلى أن الرسوم الحالية تأتي تراكميًا، إذ تُضاف إلى إجراءات سابقة كانت مفروضة قبل عودة الرئيس الأمريكي إلى في كانون الثاني الماضي.وتُعقد هذه المفاوضات في وقت حرج بالنسبة للسياسة التجارية للإدارة الأميركية، إذ من المنتظر أن تشهد الرسوم الجمركية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في الأول من آب.ومع اقتراب هذا الموعد، كثفت عدة دول جهودها لتوقيع اتفاقات مع . وفي هذا السياق، أعلن الرئيس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ، التوصل إلى اتفاق جمركي في اسكتلندا، يقضي بفرض رسوم نسبتها 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.