Advertisement

عربي-دولي

باريس: اعتداءات المستوطنين سياسة ترهيب ممنهجة بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:25
A-
A+

Doc-P-1398075-638894100934527950.jpg
Doc-P-1398075-638894100934527950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عدّت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي «أعمال إرهابية» بعد عملية «قتل» ناشط مناهض للاحتلال نُسبت إلى مستوطنين.
Advertisement

وقال ناطق باسم الوزارة: «تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات، فضلاً عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية»، مضيفاً: «أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية».

وهذا التوصيف هو الأول من نوعه لسلوك المستوطنين الإسرائيليين من قبل الدبلوماسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث «لقد قتل المستوطنون أكثر من 30 شخصاً منذ مطلع العام 2022. يتعين على السلطات الإسرائيلية تحمل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي اعمال العنف المتواصلة هذه في ظل إفلات تام من العقاب، على الفور، وحماية المدنيين الفلسطينيين».
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: ندين بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
lebanon 24
29/07/2025 22:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تصاعد حاد في الأيام الأخيرة في عنف المستوطنين وعمليات الترهيب وتدمير المنازل في الضفة
lebanon 24
29/07/2025 22:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين عليه في بلدة سنجل شمال شرق رام الله بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
29/07/2025 22:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ندين اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ومن ضمنها الاعتداء على قرية كفر مالك أمس الذي أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين
lebanon 24
29/07/2025 22:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-07-29
14:55 | 2025-07-29
14:45 | 2025-07-29
14:20 | 2025-07-29
14:15 | 2025-07-29
14:00 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24