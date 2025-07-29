باريس: اعتداءات المستوطنين سياسة ترهيب ممنهجة بحق الفلسطينيين

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عدّت ، الثلاثاء، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في المحتلة هي «أعمال إرهابية» بعد عملية «قتل» ناشط مناهض للاحتلال نُسبت إلى مستوطنين.وقال ناطق باسم الوزارة: «تشجب جريمة القتل هذه بأشد العبارات، فضلاً عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية»، مضيفاً: «أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية».وهذا التوصيف هو الأول من نوعه لسلوك المستوطنين الإسرائيليين من قبل الدبلوماسية .وأوضح المتحدث «لقد قتل المستوطنون أكثر من 30 شخصاً منذ مطلع العام 2022. يتعين على السلطات تحمل مسؤوليتها ومعاقبة مرتكبي اعمال العنف المتواصلة هذه في ظل إفلات تام من العقاب، على الفور، وحماية المدنيين الفلسطينيين».