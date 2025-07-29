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عربي-دولي

اليمن تطالب بدعم السلطة الفلسطينية والتحرك لإنهاء معاناة غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:45
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أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى حل الدولتين، كمسار أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
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وأوضح الزنداني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية نتيجة العدوان المستمر، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا الزنداني إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية، بما يعزز صمودها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، ويُمكّنها من القيام بدورها في تمثيل الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.
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