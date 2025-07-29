اليمن تطالب بدعم السلطة الفلسطينية والتحرك لإنهاء معاناة غزة

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أكد اليمني، الدكتور ، على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة تؤدي إلى حل الدولتين، كمسار أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.وأوضح الزنداني أن الوضع الإنساني في بلغ مستويات كارثية نتيجة العدوان المستمر، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.ودعا الزنداني إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة ، بما يعزز صمودها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، ويُمكّنها من القيام بدورها في تمثيل الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.