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عربي-دولي

انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:41
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برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بدأت مساء الثلاثاء اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. 
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وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطلعها إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا، في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.

من جهته، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا: "على جميع الدول الاعتراف سريعاً بدولة فلسطين".(العربية)
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