انطلاق فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين

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برئاسة مشتركة بين وفرنسا، بدأت مساء الثلاثاء اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال بشأن التسوية السلمية لقضية وتنفيذ حل الدولتين.وقال السعودي الأمير فرحان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها .وأعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطلعها إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية " الذي ترأسه بالشراكة مع فرنسا، في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن سياسات تقوّض جهود حل الدولتين.وأضاف في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في برئاسة السعودية وفرنسا: "على جميع الدول الاعتراف سريعاً بدولة فلسطين".(العربية)